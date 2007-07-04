Найдорожче в історії помешкання виставлене на продаж (фото)

15 спалень, 16 ванних кімнат

Найдорожче в історії помешкання виставлене на продаж. У Аспені, штат Колорадо, продається ранчо саудівського принца Бандара Бін- Султана. Вартість ранчо оцінюється більше, ніж в 130 млн. доларів. У будівлі 15 спалень, 16 ванних кімнат, ціле крило відведене для дітей, так само на ранчо є салон краси, басейн і тенісні корти. Ранчо було побудоване 16 років тому, приїзд саудівського принца в ці місця помітно підвищив вартість нерухомості в Аспені, передає Найдорожче в історії помешкання виставлене на продаж. У Аспені, штат Колорадо, продається ранчо саудівського принца Бандара Бін- Султана. Вартість ранчо оцінюється більше, ніж в 130 млн. доларів. У будівлі 15 спалень, 16 ванних кімнат, ціле крило відведене для дітей, так само на ранчо є салон краси, басейн і тенісні корти. Ранчо було побудоване 16 років тому, приїзд саудівського принца в ці місця помітно підвищив вартість нерухомості в Аспені, передає Эхо Москвы Фото з сайту telegraph.co.uk

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