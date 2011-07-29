Азаров нам знову «співає пісень»?

Слухаючи слова прем`єр-міністра Миколи Азарова про економічні досягнення України в першій половині 2011 року, непідготовленій людині вельми важко уявити реальну картину. Аж надто все добре виглядає: ВВП і промислове виробництво зростає, інфляція під контролем, всі інші показники, озвучені головою уряду, тішать вухо.

«Попередня оцінка зростання валового внутрішнього продукту України засвідчила зростання ВВП на 4,4%, а зростання промислового виробництва за січень-червень ц.р. склало близько 9%. Нагадаю, це приріст до тієї бази, яка за відповідний період минулого року збільшилася на 12,2%», - розповів він на засіданні Кабміну, повернувшись з відпустки. Красиві цифри? Начебто, так. Далі - більше! «Особливо позитивно, що найбільший внесок у створення валової додаткової вартості дала переробна промисловість - більше 10%, будівництво - майже 15%, машинобудування - 21,2%, хімічне виробництво - 22%, спрацювали стимули для легкої промисловості», - сипав чудовими показниками прем`єр. За його словами, вперше зростання галузі легкої промисловості склало 13,4%. Крім того, як сказав Азаров, останнім часом «ожив і зміцнився внутрішній ринок».

Проте насправді Микола Янович узявся за старе і вкотре старанно прикрасив ситуацію. Треба сказати, що одного разу не утримався з огляду на таку його манеру навіть президент. «І коли я чую, Микола Янович, засідання уряду, коли ви розповідаєте, що все, ми досягли того, того, все у нас добре, і далі все буде добре, я вам говорю - кажіть правду. Покажіть ті графіки, які ви мені показуєте, що в світі відбувається. Скажіть людям правду, пісні співати не треба», - розкритикував Янукович прем`єр-міністра за подібні речі в листопаді минулого року.

Наприклад, Азаров не став деталізувати економічну динаміку поквартально, обмежившись оголошенням показника в цілому за перше півріччя. І думається, вчинив так умисно, оскільки картинка одразу зробилася б не такою симпатичною.

Він повідомив про зростання реального ВВП за 6 місяців ц.р. на 4,4%, при цьому промовчав, що за перший квартал, за даними Держстату, приріст ВВП склав 5,3% (за другий квартал даних ще немає). Зіставивши дві ці цифри, не складно подумки підрахувати, що приріст ВВП за другий квартал виявився набагато менший, ніж за перший квартал - лише 3,5% (якщо вирішувати суто арифметичну задачку).

Утім, днями експерти Нацбанку оприлюднили свої показники зростання ВВП в другому кварталі 2011 року. За їх оцінками реальний ВВП збільшився в другому кварталі до відповідного періоду минулого року на 3,5-3,8%. Таким чином, наявне істотне зниження темпів зростання економіки України в другому кварталі ц.р. порівняно з показниками за перший квартал і за 2010 рік (зростання на 4,2%). І вже зрозуміло, що цього року в країні буде також відносний невисокий показник зростання ВВП - приблизно 4%, з невеликими відхиленнями в той чи інший бік від цієї цифри залежно від кон`юнктури на зовнішніх ринках для вітчизняних експортерів.

До речі, деяке погіршення в останні пару місяців кон`юнктури для експортерів металургійної і хімічної продукції стало, можливо, однією з причин уповільнення темпу зростання української економіки в другому кварталі року. А ще дві найважливіші причини цього очевидні.

Перша полягає в тому, що уряд Азарова став сповідувати останнім часом політику істотного скорочення темпів зростання реальних доходів населення. Наприклад, у першому кварталі цього року до відповідного періоду 2010 року реальна зарплата зросла на 11,1%. Проте в травні до травня минулого року даний показник знизився до 5,2%, а в червні до червня - до 1,9%.

Причому, в багатьох регіонах України минулого місяця відбулося навіть падіння реальної зарплати: у Автономній Республіці Крим - на 4,3%; у Закарпатті - на 0,6%; у Львівській області - на 0,1%; у Миколаївській області на 4,4%; в Одеській області - на 0,5%; у Полтавській області - на 1,1%; у Рівненськой області - на 2,1%; у Тернопільській області - на 3,5%; у Херсонській області - на 5,9%; у Чернігівській області - на 3,7%; у місті Севастополі - на 2,4%.

А в розрізі видів економічної діяльності зниження реальної зарплати в червні мало місце в сферах: пошта і зв`язок; державне управління; освіта; охорона здоров`я і надання соціальних послуг; культура і спорт. Тобто, головним чином, постраждали «бюджетники».

З пенсіями українців ситуація ще гірша. Зокрема, віце-прем`єр Сергій Тігіпко нещодавно розповів, що станом на 1 липня 2011 року середній розмір пенсійної виплати в Україні збільшився на 9,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Реально ж - з корекцією на інфляцію - середня пенсія зменшилася на 2,4%.

Отже, якщо реальні доходи українців знижуються, то й купити товарів-послуг вони можуть зараз менше, ніж на свої зарплати і пенсії минулого року. До того ж, не треба забувати, що купують співвітчизники останнім часом дедалі менше української продукції, але дедалі більше імпортної. Про це свідчать показники статистики. А означає така ситуація зменшення об`ємів реалізації вітчизняних товарів і послуг в натуральних показниках. Тому цифри з ВВП і погіршуються.

Відтак інформація від Азарова про те, що «ожив і зміцнився внутрішній ринок» - м`яко кажучи, не відповідає дійсності.

Друга причина гальмування економічного зростання в Україні полягає у відсутності обіцяних нинішньою владою реформ. Нова загадка з цього приводу: чути, але не видно - що це? Відповідь: реформи Януковича.

Насправді ситуація для бізнесу за останні півтора роки в Україні лише погіршалася. Корупція зросла, від чесної конкуренції не залишилося й сліду, іноземні інвестори оминають країну стороною.

У зв`язку з таким станом справ в українській економіці і взагалі в країні не можна не пригадати про обіцянки Януковича й Азарова, виголошені ними на початку минулого року. Президент тоді запевнив українців, що наша країна за 10 років увійде до двадцятки найбільш економічно розвинених держав світу. А прем`єр-міністр уточнив, що для цього потрібно буде подвоїти ВВП протягом 10 років.

Але для того, щоб реальний ВВП за 10 років подвоївся, потрібний його середньорічний приріст у розмірі 7,2%. А в два перші роки президентства Януковича економіка України показує приріст на рівні лише близько 4%, а отже за решту 8 років потрібні ще більші темпи економічного зростання - що навряд чи реально.

Тому вже сьогодні можна сміливо констатувати, що дана обіцянка Януковича приречена на провал. Більш того, можна спрогнозувати, що якщо вже найближчим часом не будуть вжиті радикальні заходи для виправлення ситуації, то українській економіці в недалекому майбутньому загрожує взагалі падіння.

Нинішня ж ситуація в українській економіці видається вкрай гнітючою - і за динамікою ВВП, і за темпами нарощування державного боргу, і за інвестиційним кліматом, і за інфляцією, і за доходами населення. Тоді як Азаров «співає» зовсім інших «пісень»

Аркадій Кашуба