Похорон у Макїівці (фоторепортаж)

Родичі та друзі прощаються із загиблими на шахті ім. Бажанова під час похорону в Макіївці.

31 липня в Макіївці поховали 6 з 11 загиблих від обвалу конструкції.

Також цього дня в Краснодоні поховали 15 гірників, які загинули в результаті вибуху на шахті «Суходольска-Східна». 30 липня в Суходольську поховали двох загиблих гірників.

У зв’язку із загибеллю гірників на шахтах "Суходільська-Східна" Луганської області та ім. Бажанова Донецької області Президент України оголосив неділю, 31 липня, днем жалоби в Україні.

Загальна кількість загиблих внаслідок аварій на двох шахтах, що сталися 29 липня, становить 37 осіб.

Фото Костянтина Чергинського / УНІАН

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