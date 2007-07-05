Світлана Лобода на Таврійських Іграх (фото)

08:00, 05 липня 2007
Разное
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Світлана Лобода під час виступу на фестивалі «Таврійські ігри» в Києві, 29 червня 2007 р.

Світлана Лобода під час виступу на фестивалі «Таврійські ігри» в Києві, 29 червня 2007 р.

Світлана Лобода під час виступу на фестивалі «Таврійські ігри» в Києві, 29 червня 2007 р.

Світлана Лобода під час виступу на фестивалі «Таврійські ігри» в Києві, 29 червня 2007 р.Світлана Лобода під час виступу на фестивалі «Таврійські ігри» в Києві, 29 червня 2007 р.

Фото Олега Гордієнка / УНІАН

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