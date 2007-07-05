Негода залишила без світла 209 населених пунктів

Впродовж 4 липня внаслідок сильного дощу, шквалистих поривів вітру і через спрацювання систем аварійного захисту ЛЕП у дев`яти областях України було знеструмлено 209 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 54 населених пункти, у Київській - 42, у Чернігівській – 38, у Волинській - 24, у Рівненській - 17, у Сумській - 16, у Житомирській – 11, у Вінницькій - 6 та у Черкаській - 1.

До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади обленерго.