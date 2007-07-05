«Рататуй» і нашестя нелегалів на Європу

Рецензія

У чому не проявили оригінальності диснеївські кріейтори, створюючи «найгучнішу мультпрем’єру цього літа» - «Рататуй», то це у виборі головного героя. Ним став, звісно, щур – тотемний персонаж Голлівуду. Американці вкладають в образ дрібних гризунів свої сенси. Але для нас як дослідників, що вийшли з гоголівської шинелі, це метафора, пов`язана з маленькою людиною, якої не хоче помічати великий світ.

У «Рататуї» конфлікт головного героя із зовнішнім світом загострюється особливим характером останнього. Наш щур з корабля соціального низу потрапляє на бал паризького гламуру. Виявивившись чудовим кухарем, гризун Реммі оселяється в модному ресторані. І це важливо з`ясувати в контексті турецької, грецької та арабської експансії, яка спостерігається в сфері харчування в європейських країнах. Таким чином, головний герой втілює собою нелегала, готового приєднатися до благ, нажитих Старою Європою.

На жаль чи на щастя, але Реммі не бореться з Системою, він лише пристосовується до неї. Коли йому це вдається, то він приводить за собою своїх численних родичів, які мешкають на тому ж смітникові життя. Щоправда, перш ніж це відбувається, гризунам доводиться опанувати особисту гігієну, і це головна умова існування у «верхньому» світі. Люди ж примирюються з фактом, який в політкоректному суспільстві зводиться до формули: вони такі самі, як і ми. Природно, не всі бажають ділити свій стіл з представниками низів. Шкуродер, який обманом захопив владу в ресторані після смерті гастрономічного гуру Густо, і представник санепідемстанції не можуть стерпіти сусідства за одним столом з щурами. Але в нинішній Європі розмова з фашистами коротка: обстоювачів чистоти раси нейтралізують силою.

Головного героя в житті рятує його хист, одержаний безпосередньо від покійного Густо. Маючи відмінні нюх і смак, щур чудово готує. А інтеграція світу гламуру та світу покидьків відбувається із знайомства Реммі з підлітком Лінгіні, який спочатку був прийнятий в ресторан сміттярем. І це дуже логічно: хто, якщо не сміттяр, буде тією перехідною фігурою, що зв`язує низ і верх.

Реммі оселяється у свого друга в ковпакові і починає підказувати йому, як слід готувати найвишуканіші страви. І тоді перед нами постає картина онтологічної суперечності. У той час як більшість кухарів одержують знання про страви з Книги, яку залишив померлий гуру, Реммі готує інтуїтивно, містично зв`язуючись з носієм Знань. Щоб створити той чи інший шедевр, щурові достатньо в своїй свідомості викликати образ Майстра.

Борючись із Шкуродером і пристроюючи своїх родичів в цивілізованому світі, Реммі сприяє зближенню Лінгіні з Колетт, єдиною жінкою на кухні, натурою жорсткою - такою її зробило гендерне самоствердження. Знайшовши кохання, Колетт лагідніє, а ось Лінгіні ніяк не змінюється, кухар-самозванець не пройшов ініціації і надалі залишившись прищавим хлопцем. Але, здається, він і не потребує самоствердження, адже тепер за нього всі рішення ухвалює щур та його друзі. Від Лінгіні потрібне тільки одне: повністю підкорятися своєму другу, і кухар здається на милість Долі. Шкуродер зриває з його голови волосину і віддає до ДНК-лабораторії, щоб перевірити кровний зв’язок хлопця з померлим Гуру. Аналіз показує: це щуряча шерстка. Здійснилося: людина породнилася з гризуном!

У результаті щури беруть гору в ресторані, з якого йдуть останні люди, які залишилися без роботи. Але автори мультфільму роблять винуватими в цьому їх самих. Адже працівники-расисти чинять найбільший гріх – вони нехтують політкоректністю, відмовляючись співробітничати з щурами.

Крапку в усій історії ставить Критик, якого всі бояться і ненавидять, оскільки він володіє Словом. І свого часу кілька його слів буквально знищили Гуру. Попри те, що Критик – жовчний хворий на виразку, який складає свої гастрономічні звіти у величезній холодній кімнаті в формі труни, він залишається чесним і непідкупним поціновувачем. Реммі знаходить шлях до Критика, і цей шлях до серця самотнього чоловіка, природно, лежить через шлунок.

Все дуже барвисто і якісно. Дивіться «Рататуй» в кінотеатрах міста. Режисер: Бред Бьорд, Боб Петерсон, в ролях: Петтон Освальт, Брайан Деннехі, Жанін Гарофало, Бред Герретт, Єн Холм та ін. Докладніша інформація тут: http://ratatuy.co.ua/

Антон Зікора