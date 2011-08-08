Переслідувати колишніх Європі самій не звикати

Арест Юлії Тимошенко, безумовно, породить хвилю коментарів щодо дій Віктора Януковича. Україну вкотре повчатимуть демократії і прав людини. Проте колишні прем`єри мають проблеми у відносинах з Фемідою і в інших європейських країнах.

Цілий ряд колишніх голів урядів і держав за кілька останніх років стали об`єктами пильної уваги правоохоронних органів. Деякі з них постійно перебувають під прицілом прокуратури і слідчих органів, при цьому з боку європейських чиновників не чути закидів в бік чинної влади в здійсненні вибіркового правосуддя.

Наприклад, серйозні проблеми із законом мають колишні прем`єри Румунії і Болгарії Андріан Настасе і Сергій Станишев. Наприклад, в липні 2010 року Сергій Станишев, який з серпня 2005 року до липня 2009 року займав посаду прем`єр-міністра Болгарії, був звинувачений Софійською міською прокуратурою у втраті секретних документів. Йдеться про сім доповідей, які Станишев, коли був головою уряду, одержав під розписку для ознайомлення від Державного агентства національної безпеки, міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони і НАТО. У кожному з цих документів, як стверджують експерти, містилися відомості, що є державною таємницею. Втрачені вони були в період з листопада 2005 по вересень 2009 року.

Нинішній прем`єр-міністр Бойко Борисов заявив, що втрачені документи містили інформацію про злочинність і корупцію в Болгарії. Зі свого боку Станишев після допиту в Національній слідчій службі заявив: "Для мене немає сумнівів, що і слідство, і прокуратура зазнають пресингу з боку чинної влади і виконують її політичне замовлення".

У травні 2011 року Австрія вирішила видати Хорватії Іво Санадера, який займав посаду прем`єр-міністра Хорватії в 2003-2009 роках і встиг переїхати на територію альпійської республіки. Хорватська прокуратура висуває проти екс-прем`єра звинувачення в корупції і в зловживанні владою. Бюро по боротьбі з організованою корупцією звинувачує Санадера в хабарництві і розкраданні державних коштів і розбазарюванні державного майна у розмірі 200 млн. євро. Зокрема, йдеться про продаж хорватських нафтопереробних заводів угорському концерну MOL. Потрапивши в липні на Батьківщину в статусі ув`язненого Санадер відмовляється визнавати себе винним і готується захищати свої позиції в суді.

Своєрідний рекорд встановила Угорщина. Як стверджує Financial Times, правляча правоцентристська партія «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном готується притягати до відповідальності одразу трьох прем`єрів, які представляли соціалістів. Петра Меддьєши, Ференца Дюрчаня і Гордона Байнаї, які керували країною з 2002 по 2010 рік, звинувачують в політичному злочині проти держави. За час управління країною соціалістами державний борг Угорщини зріс з 53-х відсотків ВВП до 80-ти.

Але не тільки в центрально-європейських і балканських країнах високі чиновники мають проблеми з Фемідою. У березні 2011 року італійський прем`єр-міністр Сільвіо Берлусконі, який займає посаду прем`єр-міністра, постав перед судом за звинуваченням у корупції. Слід наголосити, що це один з чотирьох судових процесів, які або вже почалися, або тільки готуються щодо відомого далеко за межами Італії політика. Найближчим часом прем`єр-міністрові Берлусконі доведеться постати перед ще двома судами за звинуваченнями в корупції і хабарництві, а також дати відповідь на звинувачення в оплаті послуг неповнолітньої повії і зловживанні службовим становищем.

Зазначмо, що Сільвіо Берлуськоні в свої 74 року виступав як обвинувачений на п`яти десятках судових процесів, при цьому залишається одним з найбільш впізнаваних політиків не тільки в Європі, а й у всьому світі.

У березні 2011 року у Франції почався судовий процес над Жаком Шираком, який у період з 1995 по 2007 рік що займав посаду президента Франції. Колишнього главу держави звинувачують в незаконному фінансуванні з бюджетних коштів своєї політичної сили в той час, коли він був мером Парижа в 1977-1995 роки. У справі проходять також інші політики. Серед інкримінованих Шираку зловживань - створення фіктивних робочих місць, кошти на оплату яких привласнив політик. Якщо екс-президент буде визнаний винним, йому загрожує до 10 років ув`язнення і штраф у розмірі 150 тис. євро.

Хоча відповідно до укладеної позасудової угоди, мерія Парижа одержала від партії «Союз за народний рух», що прийшла на допомогу екс-президентові, суму в розмірі 2,2 мільйонів євро, розтрата якої інкримінується ветеранові французької політики. Проте укладена угода не означає припинення кримінального переслідування, за звинуваченням у корупції Ширак все-таки має постати перед судом. Сам колишній французький президент категорично відмовляється визнати свою провину.

Як бачимо, випадок звинувачення екс-прем`єра Юлії Тимошенко, якій інкримінують перевищення службових повноважень при підписанні газових угод з Росією в січні 2009 року, далеко не унікальний. Можна говорити про тенденцію, що спостерігається в Європі: нова влада піддає пильній ревізії дії попередників і закликає їх до відповіді.

Євген Краснопольський