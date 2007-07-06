До Криму прибули представники Духовного управління Туреччини

Представники керівництва Духовного управління Туреччини прибули до Криму з метою вивчити релігійну ситуацію на півострові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу, сьогодні в Сімферополі відбулася зустріч заступника голови Меджлісу Ремзі ІЛЬЯСОВА з першим заступником голови Духовного управління Туреччини, професором Меметом ГЕРМЕЗОМ і начальником відділу дипломатії ДУМ Туреччини Хаккі КІЛІЧЕМ. На зустрічі також був присутній муфтій мусульман Криму Емір-Алі АБЛАЄВ.

Як повідомив М.ГЕРМЕЗ, основна мета візиту до Криму - вивчення роботи представництва ДУМ Туреччини, а також ознайомлення з релігійною ситуацією на півострові. Під час візиту заплановані зустрічі з представниками мусульман Криму, відвідини мечетей, медресе та історичних пам`ятників півострова.

На зустрічі сторони обговорили можливість навчання 5-10 молодих людей з Криму у вищих релігійних медресе Туреччини. Заступник голови Меджлісу відзначив важливість того, що "турецька сторона надає допомогу кримським татарам у релігійному питанні, оскільки через брак знань основ справжнього ісламу, в Криму з`являються різні псевдотечії і секти". Крім того, на зустрічі сторони обговорили можливість надання фінансової допомоги з боку Туреччини при підготовці релігійних програм на кримськотатарському радіо і телебаченні.