У Києві сів на мілину прогулянковий теплохід: евакуювали 200 пасажирів

У Києві сів на мілину прогулянковий теплохід, евакуйовано 200 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора близько 22.30 приватний теплохід „Гранд” під час вечірньої прогулянки акваторією Дніпра, вище гирла річки Десна поблизу острова Великий, сів на мілину. На судні перебувало близько 200 пасажирів і 10 членів екіпажу.

О 03.15 ночіна місце події вийшли теплохід „Еверест” із Київського річкового порту, два буксири „Шляховик” і „Шляховик-1” від ДП „Укрводшлях” із групою працівників Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС.

О 04.50 теплоходом „Еверест” відпочиваючих було евакуйовано та доставлено до річпорту. Жертв і постраждалих серед них немає.

Загрози навколишньому середовищу немає. Теплохід пошкоджень не зазнав. Причина його посадки на мілину встановлюється. Судновласником та ДП „Укрводшлях” вирішується питання фінансування робіт щодо зняття теплоходу з мілини.