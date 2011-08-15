«Опель» врізався у дерево: загинуло п’ятеро людей
08:30, 15 серпня 2011Разное
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ДТП на Одещині
Вчора о 14.25 поблизу с. Свердлове Комінтернівського району Одеської області на автошляху Одесса - Мелітополь легковий автомобіль „Опель-Вектра” з’їхав на узбіччя і врізався у дерево.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро осіб загинуло та одну особу у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до Одеської обласної лікарні, повідомляє прес-служба МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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