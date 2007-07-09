Відчайдушна домогосподарка вийшла заміж (фото)

Відома актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вийшла заміж. Обранцем красуні став її давній бойфренд, французький баскетболіст клубу НБА "Сан-Антоніо Сперс" Тоні Паркер, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

У суботу в паризькій римсько-католицькій церкві церкві XII століття, де свого часу вінчалися французькі королі, закохані обмінялися клятвами вірності. Біля церкви, розташованої в центрі Парижа, прямо навпроти Лувру, зібралися сотні фанатів в надії розділити зі своїми кумирами цей щасливий момент. Проте молодих людей чекало розчарування.

Спостерігати за приїздом учасників урочистої церемонії їм довелося здалеку. Охоронці, які закрили гостей від фотокамер великими чорними парасольками, не дозволили шанувальникам знаменитої пари як слід розглянути весільну процесію. Побачити ж жениха і наречену їм взагалі не вдалося – непоміченими Єва і Паркер увійшли до церкви через чорний хід.

Подробиці церемонії вінчання не повідомляються. Відомо, що вона тривала близько півгодини. Після цього декілька автобусів доставили гостей в замок XVII століття в передмісті Парижа, де відбувся пишний прийом.

Серед запрошених були колеги Єви Лонгорії по серіалу, "відчайдушні домогосподарки" Тері Хетчер, Ніколетт Шерідан і Фелісіті Хаффман, співак Лайнел Річі, а також зоряна пара Майкл Дуглас і Кетрін Зета Джонс. Крім того, в списку гостей значилися одноклубники жениха по НБА і відомий французький футболіст Тьєррі Анрі.

Єва Лонгорія і Тоні Паркер познайомилися в листопаді 2004р., а рівно два роки потому оголосили про заручини.

Для відомої актриси і фотомоделі це вже другий шлюб. У 2004р. після двох років шлюбу вона розлучилася з актором Тайлером Крістофером.

Тоні Паркер народився в Бельгії, але виріс у Франції. Він почав спортивну кар`єру в США в 2001р., а недавно його визнали найціннішим гравцем фінальної серії матчів НБА. Для нього цей шлюб перший.