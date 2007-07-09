Фонд «Відродження» придивляється, кому віддати 100 тис. доларів

Міжнародний фонд «Відродження» виділить близько 100 тис. доларів США на проведення телевізійних дебатів.

Як повідомляє «Телекритика» з посиланням на інформацію директора фонду Євгена БИСТРИЦЬКОГО, фонд «Відродження» оголосив тендер на проведення передвиборних теледебатів.

«Ми зараз ведемо переговори з декількома телеканалами про проведення теледебатів, які ми називаємо «Свідомий вибір», - сказав він.

Після завершення переговорів будуть визначені 6 телеканалів, які й проводитимуть ці теледебати у вересні.

Є.БИСТРИЦЬКИЙ наголосив, що проект «Свідомий вибір» спрямований на те, щоб привчити громадян вимагати від політиків “чітких відповідей на конкретні запитання”. “Важливою складовою цих теледебатів буде антипопулізм. Аргументи і питання експертів будуть спрямовані на отримання чітких і конкретних відповідей, цифр та дат», – зазначив він.

Цьому, на його думку, має сприяти формат теледебатів. У них братимуть участь 4-5 провідних (за даними соціологічних досліджень) політичних сил. Крім ведучого, в програмі дискутуватимуть декілька незалежних експертів і один журналіст. Обговорення вестиметься за шістьма напрямками: економічна політика, політика у сфері державного управління (боротьба з хабарництвом), судова реформа, сфера охорони здоров’я, реформа комунального господарства та пріоритети зовнішньої політики.

Основними умовами тендеру, за словами Є.БИСТРИЦЬКОГО, є дотримання формату та відкритість у проведення теледебатів. «Експерти і телеканали мають бути незалежними. За участь у дебатах політичні сили не мають платити», - повідомив він.