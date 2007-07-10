Янукович привітав Наталію Краснянську з перемогою

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українську співачку Наталію КРАСНЯНСЬКУ з перемогою в Міжнародному конкурсі виконавців естрадної пісні «Слов`янський базар у Вітебську».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінеті Міністрів.

За словами прем’єра, Міжнародний фестиваль мистецтв «Слов`янський базар у Вітебську», об’єднуючи багатонаціональні творчі сили, став престижною стартовою площадкою для відкриття нових талантів.

Звертаючись до Н.КРАСНЯНСЬКОЇ, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “сьогодні на небосхилі сучасної естради засвітилася й Ваша неповторна зірка. Ваші особисті зусилля й старання, праця Ваших педагогів, надії й сподівання батьків одержали високу оцінку вимогливого журі, фестивальної та телевізійної аудиторій багатьох країн”.

“Гідно представивши Україну на одному із найпрестижніших музичних фестивалів Європи, Ви заслужено завоювали любов і вдячність співвітчизників, полонили серця мільйонів аматорів естрадної пісні за межами нашої Батьківщини.

У цю зоряну для Вас годину бажаю Вам невичерпного натхнення, здоров`я, нових здійснень і успіхів у творчості в ім`я зміцнення культурних зв`язків і дружби між народами», - йдеться в урядовій телеграмі.