Естонця засудили до виправних робіт на дачі у тещі

Суд естонського міста Раквере (центр повіту Ляене-Вірумаа на північному сході країни) виніс ухвалу у справі місцевого жителя Валло, який побив свою дружину, повідомляє Postimees.

Забіяку Валло зобов`язали провести водогін на дачі, де живе його теща. Таким чином, на думку суду, буде компенсована моральна шкода, яку він завдав дружині.

Крім того, передає Лента.ру, з недбайливого чоловіка суд узяв обіцянку більше не бити дружину, зберігати мир в сім`ї та утримуватися від зловживання алкоголем.