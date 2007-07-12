Американець тричі за три дні потрапив до лікарні і один раз до в`язниці

Мешканець американського штату Теннессі 42-річний Тоні Хікс упродовж минулого тижня тричі потрапив до лікарні і один раз до в`язниці - в неділю Хікса збив автомобіль, у понеділок його побили, у вівторок він одержав вогнепальне поранення і був заарештований, повідомляють РІА "Новости".

Спершу Хікс втрапив під машину, що стало приводом для першого з трьох візитів до місцевої лікарні.

Наступного дня до квартири Хікса вліз озброєний ножем зловмисник. Він ударив господаря квартири кухлем в обличчя, а потім виніс з квартири цінні речі. Нещасливому американцеві знову довелося відвідати госпіталь.

У вівторок увечері співробітниця невеликого магазину неподалік будинка Хікса повідомила поліцію про те, що в приміщення зайшов чоловік у білій бандані, яка закривала обличчя, вдарив її і, загрожуючи пістолетом, зажадав відкрити касу і віддати йому виручку.

В ході розслідування цього пограбування був допитаний і Хікс. Як повідомляється в рапорті поліцейських, під час допиту він "повівся агресивно" до офіцерів, ті були вимушені застосувати зброю, в результаті чоловік був поранений, а потім заарештований.

У четвер вранці місцевий суд призначив Хіксові заставу у розмірі ста тисяч доларів. 13 липня Хикс з`явиться перед судом за звинуваченням в збройному пограбуванні та спробі вбивства.