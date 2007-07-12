Телеканал ВВС вибачився перед англійською королевою

Телеканал ВВС приніс Лизаветі II вибачення за некоректний монтаж відеокліпу, який створює у глядача враження, ніби королева буквально тікає від фотографа Анні Лейбовіц (Annie Leibovitz), повідомляє Лента.руз посиланням на CNN.

Ролик був показаний по ВВС в рамках документального циклу "Рік з королевою" ("A Year With The Queen"). Відео було змонтоване таким чином, що після кадру, де фотограф просить королеву зняти корону, йде кадр, де Лизавета II кидає на Лейбовіц холодний погляд, а потім раптово припиняє зйомку, залишивши приміщення.

Як стало відомо, почувши таке прохання, королева справді виглядала незадоволеною і корону знімати відмовилася. Але при цьому вона залишилася сидіти і не припиняла фотосесію, які відбувалась у Букінгемському палаці, так раптово, як це було показано.

"Ми хотіли б принести вибачення і королеві, і Анні Лейбовіц", - йдеться в заяві телеканалу. Представники ВВС визнали, що при монтажі була порушена послідовність подій.