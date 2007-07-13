В Азовському морі сіла на мілину яхта з дітьми

12 липня о 23.30 в Азовському морі під час дитячої регати в складі 5 яхт Бердянського клубу юних моряків сіла на мілину суддівська яхта „Бердянськ”, на борту якої перебували двоє дітей і двоє дорослих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, яхта сіла на мілину на відстані 800 метрів від берега, у районі Обіточної коси. Діти з її борту одразу були пересаджені на інше судно та доставлені на берег.

О 05.00 яхта „Бердянськ” самостійно знялася з мілини та прибула до міста Приморськ.

Ситуація контролювалася Керченським морським координаційним аварійно-рятувальним центром МНС і Головним управлінням МНС у Запорізькій області.