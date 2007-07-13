На Донеччині видають закордонні паспорти нового зразка (3 фото)

У Донецькій обл. отримали і почали видавати перші 920 (з 4 тис. необхідних) закордонних паспортів нового зразка. Новий паспорт має обкладинку синього кольору. Сторінка даних, на яку наноситься інформація про власника паспорта методом лазерного гравіювання, виготовлена з багатошарового полікарбонату із захисним покриттям. Внутрішні сторінки паспорта містять фонові графічні узори єдиної національної тематики, яка відтворена в зображенні орнаментів і геральдики, характерних для певних регіонів країни, відповідно до адміністративно-територіального устрою України. В цілому в новому паспорті передбачено 25 ступенів захисту від підробки.

Фото Валерія Білокрила / УНІАН