На Донеччині видають закордонні паспорти нового зразка (3 фото)

19:11, 13 липня 2007
Разное
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У новому паспорті 25 ступенів захисту

У Донецькій обл. отримали і почали видавати перші 920 (з 4 тис. необхідних) закордонних паспортів нового зразка. Новий паспорт має обкладинку синього кольору. Сторінка даних, на яку наноситься інформація про власника паспорта методом лазерного гравіювання, виготовлена з багатошарового полікарбонату із захисним покриттям. Внутрішні сторінки паспорта містять фонові графічні узори єдиної національної тематики, яка відтворена в зображенні орнаментів і геральдики, характерних для певних регіонів країни, відповідно до адміністративно-територіального устрою України. В цілому в новому паспорті передбачено 25 ступенів захисту від підробки.

Громадянка України в Донецькому міському відділенні ВГІРФО фотографується для закордонного паспорту нового зразка

Старший інспектор ВГІРФО Донецького РВ УМВС України, старший лейтенант міліції Катерина Свірідова (праворуч) переглядає закордонні паспорти нового зразка
Старший інспектор ВГІРФО Донецького РВ УМВС України, старший лейтенант міліції Тетяна Ясько демонструє закордонний паспорт нового зразка
Фото Валерія Білокрила / УНІАН

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