На Донеччині видають закордонні паспорти нового зразка (3 фото)
19:11, 13 липня 2007Разное
5524
У новому паспорті 25 ступенів захисту
У Донецькій обл. отримали і почали видавати перші 920 (з 4 тис. необхідних) закордонних паспортів нового зразка. Новий паспорт має обкладинку синього кольору. Сторінка даних, на яку наноситься інформація про власника паспорта методом лазерного гравіювання, виготовлена з багатошарового полікарбонату із захисним покриттям. Внутрішні сторінки паспорта містять фонові графічні узори єдиної національної тематики, яка відтворена в зображенні орнаментів і геральдики, характерних для певних регіонів країни, відповідно до адміністративно-територіального устрою України. В цілому в новому паспорті передбачено 25 ступенів захисту від підробки.
|Громадянка України в Донецькому міському відділенні ВГІРФО фотографується для закордонного паспорту нового зразка
|Старший інспектор ВГІРФО Донецького РВ УМВС України, старший лейтенант міліції Катерина Свірідова (праворуч) переглядає закордонні паспорти нового зразка
|Старший інспектор ВГІРФО Донецького РВ УМВС України, старший лейтенант міліції Тетяна Ясько демонструє закордонний паспорт нового зразка
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter