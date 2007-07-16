ДТП на автошляху Київ-Чоп: загинули двоє дорослих і дитина

У неділю о 12.30 біля с.Конюхів Стрийського району Львівської області на автошляху Київ-Чоп легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло троє осіб, у тому числі дитина (2005 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, ще чотирьох постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 210 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 37 осіб та 298 - травмовано.