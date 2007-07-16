Незаконні забудови: не розумію, хто правий, а хто винен

Думка

Минулий четвер пройшов в столиці під знаком безпрецедентної уваги до незаконних забудов. Давайте перерахуємо, що цього дня відбулося – загинайте пальці. Перше. Зранку перед мерією, напередодні сесії Київради, зібралося декілька сот чоловік з вимогою проти варварської забудови міста. Друге. Київрада відмінила рішення про передачу земельної ділянки будівельній компанії «Кроун» під житловий будинок на вулиці Березняківській, 12, де були побиті місцеві жителі, які виступали проти цього будівництва.

Третє. Заступник київського міської голови, секретар Київради Олесь Довгий заявив, що, окрім Березняківської, плануються відміни рішень про відведення землі ще за декількома адресами. Четверте. Прес-служба КМДА розповсюдила повідомлення про те, мер Києва Леонід Черновецький, «за ініціативою фракції Блоку Леоніда Черновецкого», має намір тимчасово припинити дію рішень Київради минулого скликання про виділення 56 земельних ділянок у столиці. П`яте. Той же Довгий підтвердив, що на адресу мера столиці і його команди лунають погрози. А напередодні одна комунальна газета розповсюдила інформацію про замах, підготовлюваний на Леоніда Михайловича. За версією команди мера, Черновецький не догодив мафії тим, що не хоче віддавати їй... столичну землю.

Нагадаю, всі ці події відбулися в один день, що однозначно свідчить про гостроту існуючих питань. А що ж тут тоді неоднозначно? Неоднозначна відповідь на запитання: хто винен? На мітингу перед мерією прапорами махали як представники Блоку Черновецкого, так і люди від опозиції, причому з однаковим завзяттям. Ясно, що і ті й інші звинувачували в організації незаконних забудов своїх супротивників.

Та ж промерська газета записала в потенційні «вбивці» міського голови прихильників БЮТ. «Рішення заморозити проблемні забудови в Києві, правом на проведення яких наділені в основному люди з наближеного кола Юлії Тимошенко, Леонід Черновецкий збирався обнародувати на сесії Київради», – не соромлячись, заявило видання в замітці про підготовлюваний замах. Чи варто говорити, що люди з прапорами БЮТ все валили на мера. Зокрема, прихильники Юлії Володимирівни поширюють партійний листок з позначенням тридцяти дев`яти «гарячих точок» на карті, де відбуваються незаконні забудови.

Щоб зрозуміти істину, хто правий, а хто - ні , я відвідав декілька незаконних забудов столиці і прийшов до простого висновку: сатана там править бал! Це поки єдине, що мені вдалося дізнатися.

Загалом, там чорт ногу зломить. Хто допоможе мені розібратися, буду вдячний.

Антон Зікора, м. Київ