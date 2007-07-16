У Львові для поїздок по місту надають в оренду трамвай

На вихідні дні - суботу та неділю - Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс" віддає в оренду трамвай для поїздок по місту Львову. Замовити трамвай може будь-яка приватна особа чи організація, для цього потрібно лише написати відповідний лист на адресу підприємства.

Про це сьогодні повідомив начальник ЛКП "Львівелектротранс" Олег БІЛОКУРИЙ.

"За часів СРСР теж існувала така послуга. Ми, наприклад, мали угоду з екскурсбюро - вони замовляли трамвай для екскурсій. Тепер ми знову згадали цю традицію. У будні дні, через брак вагонів і велику транспортну насиченість у місті, ми не маємо можливості віддавати трамваї в оренду, а в суботу-неділю - навпаки", - зазначив О.БІЛОКУРИЙ.

За його словами, трамвай можна замовити також для екскурсій по місту, а коштуватиме оренда трамваю сто гривень за годину. Також він зазначив, що нещодавно батьки випускників замовляли трамвай, щоб випускники проїхали на ньому містом до улюбленого місця львів’ян та гостей міста – Високого Замку, де традиційно випускники зустрічають схід сонця.