Як Салій купував жетони для метро у банкоматі

Іван Салій – "головний в Києві по транспорту", як він сам відрекомендувався лоточниці, вимагаючи в неї дозвіл на торгівлю, – вирішив відмовитися на пару годин від службового авто, спуститися під землю і проїхатися під прицілом камер СТБ в київському метро власною персоною, разом з нами, грішними.

Краще би він цього не робив... Конфуз спіткав Салія відразу, тільки-но він зайшов на територію станції, і в цьому мали змогу переконатися всі, хто дивиться телевізійні новини. Головний транспортник рішуче попрямував до банкомата "Хрещатика", які встановлені чи не на кожній станції підземки, і зайняв чергу за добродієм, який знімав гроші.

Якщо у когось ще були сумніви щодо поведінки високого чиновника, котрий з якогось дива опинився в публічному транспорті й вирішив придбати жетони на проїзд у банкоматі, то їх за мить розвіяв сам Салій. Оскільки добродій перед ним возився з карткою, то знуджений від стояння в черзі Салій врешті-решт звернув увагу на касу й попрямував до неї зі словами на кшталт: "Тут швидше".

Мабуть, пан Салій не знав, що банкомати в метро призначені для видачі готівки, а не жетонів для проїзду.

Подібний конфуз, пам’ятаю, колись стався з Симоненком, якому на прес-конференції дотепні журналісти поставили “соціальне запитання” – скільки коштує проїзд у метро. Він не знав...

Станіслав Голубенко, Київ