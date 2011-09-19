В аварії на трасі біля Маріуполя загинули двоє людей (фото)

17 вересня близько 11.30 на Таганрозькій трасі біля Маріуполя сталося ДТП, в якому загинуло двоє людей.

Автомобіль "Шевроле" прямував з боку Новазовська до Маріуполя на величезній швидкості, і на заокругленні дороги водій не впорався з керуванням. Він вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2107", який рухався в зустрічному напрямі.

Зіткнення було настільки сильним, що від удару водій "Шевроле" загинув на місці. Крім того, загинула 3-річна дівчинка, яка знаходилася в дитячому сидінні у "ВАЗ-2107". Мати дитини отримала серйозні травми і у тяжкому стані госпіталізована в одну з лікарень Маріуполя. Водій автомобіля в дуже тяжкому стані був доставлений у відділення нейрохірургії міської лікарні №5.

Дівчинка і мати - громадяни Росії, а саме республіки Дагестан, загиблий водій - донеччанин.

Фото Миколи Рябченка / УНІАН