У Запоріжжі чоловік стрибнув з 40-метрового моста і залишився живий

У Запоріжжі 23-річний чоловік, зістрибнувши з 40-метрового моста у Дніпро, не одержав жодного перелому. Незвичайна подія (згідно даним медиків більше 90% таких стрибків призводять до летального результату) трапилася напередодні в центрі Запоріжжя.

"У 13-00 житель Запоріжжя 1984 р.н. зістрибнув з моста Преображенського. У 13.15 рятувальники водно-рятувальної станції підібрали чоловіка і направили до міського центру екстремальної медицини", - розповіли в МНС.

За даними начальника відділу медичних катастроф центру Юрія БАБЕНКА, стан здоров`я молодого чоловіка не представляє загрози для життя.

"В результаті падіння з висоти він не одержав жодного перелому, або якогось іншого серйозного пошкодження: у чоловіка виявлений лише удар легенів і серця", - пояснив Ю.БАБЕНКО.