100 голих людей посеред льодовика (фото у серпні)

Американський фотограф Спенсер Тюнік проведе в серпні 2007 року фотосесію в стилі "ню" на одному з льодовиків Швейцарії, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату, повідомило РІА "Новости" з посиланням на Швейцарське телеграфне агентство.

За інформацією агентства, в "льодовиковому" проекті Тюніка візьмуть участь від 50 до 100 добровольців - мешканців Швейцарії.

Американський фотохудожник відомий роботами, де зображені великі групи голих людей в різних куточках світу.

Замовником фотографування виступила міжнародна екологічна организація "Грінпіс", яка хоче привернути таким чином увагу до проблеми глобального потепління клімату й танення льодовиків.

Планується, що зйомка буде 18-19 або 24-25 серпня. Місце проведення фотосесії буде названо за кілька тижнів.