Луценко: відпочивати на Кріті дешевше, ніж у Криму

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що доходи його сім`ї за минулий рік дозволили відпочити на Кріті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо його відпочинку на Кріті у дорогому готелі.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, торік його дружина задекларувала офіційно дохід у 500 тис. грн. і «якщо приплюсувати близько 200 тис. грн. мого особистого доходу, то я собі міг дозволити відпочинок на Кріті».

Як сказав лідер блоку, витрати на цей відпочинок на 30% нижчі, ніж «у будь-якому серйозному санаторії в Кримській автономії».

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що в нього є принцип, що кожного року він по тижню влітку і взимку відпочиває з дітьми, «для того, щоб побути з ними і психологічно відпочити».

За його словами, він також обирає місця для відпочинку, які мають цікаву історію.

На запитання щодо допомоги у підготовці його нових месиджів та іміджу Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Піарщиків у мене не має». Він зазначив, що «ніяких піарщиків для ЛУЦЕНКА поки що непотрібно, тому дуже дякую, нехай вони не турбуються».