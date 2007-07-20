Саудівський телеканал ”Мекка” почне мовлення на Україну, Росію, Грузію...

Телеканал "Мекка" (Саудівська Аравія) планує почати супутникове мовлення на Росію, Україну, Казахстан, Киргизію, Таджикистан, Грузію, Вірменію і держави Балтії, повідомив голова правління телекомпанії Аль Ауїд Ассам САЛЕХ, повідомляє РІА Новости.

Мета телекомпанії "Мекка" - освіта глядачів, розкриття духовно-етичних, гуманістичних цінностей ісламу, повідомив А.САЛЕХ на зустрічі з главою Ради муфтіїв Росії (РМР) Равілем ГАЙНУТДІНОМ сьогодні в Москві.

У числі основних завдань каналу, який почне мовлення російською мовою, - розсіяти штучно створені міфи про іслам, відокремити поняття екстремізму і тероризму від релігії, уберегти мусульман від впливу радикалів і використання ісламу в політичних цілях.

Передбачається, що на території перелічених держав будуть створені філії каналу "Мекка".

Про початок мовлення представник телекомпанії не повідомив.