Родина Ющенків здійснює неофіційний візит до Польщі та Німеччини
13:20, 21 липня 2007Разное
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Плани на сьогодні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною перебуває з одноденним неофіційним візитом у Польщі.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у неформальній обстановці він візьме участь в ряді заходів.
Глава Української держави та його дружина Катерина ЮЩЕНКО стануть учасниками церемонії відкриття XXV фестивалю «Лемківська ватра» у Ждині.
Також президентське подружжя відвідає Ягеллонський університет у Кракові.
У поїздці В.ЮЩЕНКА, крім дружини, супроводжують діти: Віталіна, Андрій, Христинка, Софійка та Тарасик.
Сьогодні увечері глава держави відбуде з робочим візитом до Німеччини.
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