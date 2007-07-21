Родина Ющенків здійснює неофіційний візит до Польщі та Німеччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з родиною перебуває з одноденним неофіційним візитом у Польщі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у неформальній обстановці він візьме участь в ряді заходів.

Глава Української держави та його дружина Катерина ЮЩЕНКО стануть учасниками церемонії відкриття XXV фестивалю «Лемківська ватра» у Ждині.

Також президентське подружжя відвідає Ягеллонський університет у Кракові.

У поїздці В.ЮЩЕНКА, крім дружини, супроводжують діти: Віталіна, Андрій, Христинка, Софійка та Тарасик.

Сьогодні увечері глава держави відбуде з робочим візитом до Німеччини.