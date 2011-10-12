ВАЗ врізався у Фольксваген: один загиблий, троє постраждалих

На Чернігівщині внаслідок зіткнення автомобілів одна особа загинула і трьох травмовано.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 54-му км автодороги Хрінівка-Щорс-Березна у Щорському районі. Водій автомобіля ВАЗ-21110 виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ (1975 року народження) від отриманих травм загинув на місці аварії. Троє пасажирів автомобіля Volkswagen отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Щорської центральної районної лікарні.