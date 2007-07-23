Виконавець ролі Гаррі Поттера вперше за 7 років отримав доступ до своїх 20 мільйонів

Актор Денієл Редкліфф, що втілив образ юного чарівника Гарі Поттера в кіно, в день 18-річчя дістав, нарешті, доступ до зароблених ним 20 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомила в понеділок телерадіокорпорація Бі-бі-сі.

"Я знаю, що перебуваю в неймовірно вигідному становищі. Але я не маю наміру ставати одним з тих людей, які ні сіло ні впало купують величезну колекцію спортивних автомобілів", - сказав Редкліфф.

"Я люблю купувати речі, які коштують близько 10 фунтів стерлінгів, - книжки, компакт-диски і DVD", - поділився актор.

Як саме Редкліфф відсвяткує своє 18-річчя, британські ЗМІ не повідомляють. "У нас точно відбудеться яка-небудь вечірка з цього приводу. Сподіваюся, що ніхто з вас про неї нічого не прочитає", - це єдине, що сказав агент юного актора газеті "Дейлі Телеграф".

Деніел Редкліфф прославився в 11 років - саме тоді він зіграв в першому фільмі за романом Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Проте його кар`єра в кіно почалася раніше - він брав участь у шоу Девіда Копперфільда і знімався разом з Джеймі Лі Кертіс у фільмі "Кравець з Панами".

Нещодавно відбувся дебют Редкліффа в театрі. Актор зіграв головну роль у новій версії скандальної постановки п`єси Equus ("Кінь") відомого британського драматурга Пітера Шаффера. Багато хто сумнівався в тому, що підліткові буде під силу "перерости" своє звичне амплуа і впоратися зі складною драматичною роллю, яка вимагає психологічної стійкості і певної сміливості.