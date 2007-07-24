Відкрився військово-патріотичний табір «Легіонер»

Сьогодні у Бережанському районі Тернопільської області під гаслом «Бог і Україна – понад усе» розпочав свою роботу військово-патріотичний табір «Легіонер», в якому понад 200 юнаків 10-11 класів районних шкіл матимуть змогу ознайомитися з життєдіяльністю військових частин краю, зі зразками сучасної техніки та зброї.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, організатором «Легіонера» виступили Бережанський об’єднаний військовий комісаріат спільно з полком матеріального забезпечення Командування сил підтримки ЗС України та відділом у справах сім’ї та молоді Бережанської райдержадміністрації.

За словами військового комісара Бережанського об’єднаного районного військкомату майора Мирослава ОСКОЛИ, “проведенням подібних заходів ми прищеплюємо юнакам патріотизм, бажання служити в армії, підвищуємо загальний культурний рівень молоді”.

Військовий комісар також розповів, що заняття у таборі складатимуться з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина відбуватиметься на хуторі Соколиця Саранчуківської сільської ради у оздоровчому таборі “Лисоня”, практична – на території району.

За інформацією М.ОСКОЛИ, під час проведення другої частини занять “легіонери” матимуть змогу відвідати військові частини, що дислокуються на Бережанщині, водолазно-рятувальну станцію та інші установи. Зокрема, за його словами, під час відвідування полку матеріального забезпечення Командування сил підтримки ЗС України юнаки ознайомляться зі зразками озброєння і військової техніки, які є на озброєнні в українському війську. Також “легіонери” вивчатимуть технічні характеристики автомата АК-74, матимуть змогу виконати нормативи з розбирання та збирання автомата Калашникова та практикуватимуться у стрільбі з нього.

Програмою також передбачено вивчення історії війська, збройної боротьби за українську державу, минулих і сучасних українських військових традицій, охорони військових могил і пам’яток. Школярі вшанують події української національно-визвольної боротьби та видатних українських військових у збройній боротьбі за волю та незалежність України.

Завершить свою роботу військово-патріотичний табір «Легіонер» 5 серпня.