Буревій на Херсонщині вбив дівчину і 3-річну дитину

В м. Нова Каховка Херсонської області дві особи – 20-річна дівчина та 3-річна дитина – смертельно травмовані внаслідок падіння дерева, поваленого буревієм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, також від падіння дерева у Новій Каховці 28-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Постраждалого доставлено до міської лікарні.

Окрім того через буревій в області знеструмлені 24 населені пункти і частково міста Херсон та Нова Каховка. Зокрема без електропостачання залишилися 11 населених пунктів у Каховському районі, 10 населених пунктів у Бериславському районі і 3 населені пункти у Нижньосірогозьському районі. Також знеструмлено 30% міста Нова-Каховка и 24 підстанції у м. Херсоні.