Політики та їхні комплекси

Репліка (з форуму)

Ви вже бачили ЦЕ? Хе-хе. Оце – точно бачили: «Я повертаюся, щоб навести лад у країні!» Або: «...І без війни переможе всю чуму». Або: «Помаранчеві політики прос...ли всю економіку».

Це вони, нові шедеври наших, хе-хе, політиків. А знаєте, чому на хе-хе пробило? Ні, не курила. Ні, їсти не хочеться. Це я Масяню згадую. Оцей її напівістеричний-напівідіотський сміх пробиває, коли цю шедевральну політику чи політичні шедеври передивляюся. І що цікаво – кожен ніби свої комплекси приховані й неприховані виявляє.

Партія Януковича шарманку не змінила. Мовляв, помаранчеві політики всьо розіср... ну про це ми вже згадували. А сам Віктор Фьодоровіч – символ стабільності, сильної економіки. Державець, міцний господар, зрештою.

Юля Володимирівна – це просто ніжний вампір, який п`є солодку блакитну кров Партії регіонів, так само, як Партія регіонів відсмоктує з вен тих самих помаранчевих політиків. Головний девіз Білої Леді «справедливість перемогла». Хе-хе. Справедливість та сама, яка не дозволила їй виторгувати усього бажаного в нинішній Раді.

Рожеві мовчать. Команда соціалістам була: не випускати вовків, поки сонце не сяде. Триматися до останнього: сказав, що перевибори незаконні – значить, незаконні. Як у анекдоті: сказав у морг – значить у морг. Хе-хе. Хе-хе-хе.

Червоні – куди там. Гроші треба економити. Під Наташку, судячи з усього, ніхто не дає – Макса ж більше нема...

А Юрко Луценко, теж видає. Бач, сховався за грузинські гроші й портретом Президента як образом святим розмахує. А образ той за всіх і промовляє: ізжени нєчисть нечистую з парламенту. Тобто, Радо, гудбай. Хе. Хе-хе.

Литвин найбільше сподобався. Мужик! «Я повертаюся...» Термінатор, понімаєш. Повернувся в українській політиці лише Ющенко. Удруге такий фокус втнути поки що нікому не вдавалося. Але на цих виборах вони ще всі спробують. Ну що ж, хе-хе, подивимось.

Наталка Лущенко