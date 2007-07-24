Вкрай неправильно порівнювати ”фосфорну аварію” з Чорнобильською

Губернатор Львівської області Петро ОЛІЙНИК назвав психологічною помилкою заяву віце-прем`єр-міністра України Олександра КУЗЬМУКА про те, що залізнична аварія під Львовом є для України другим Чорнобилем. Про це він сказав сьогодні під час телемосту Москва-Львів-Київ на тему «Фосфорна катастрофа в Україні: причини і наслідки».

«Це була велика психологічна помилка. Я дуже поважаю Олександра КУЗЬМУКА, але не можна було згадувати про Чорнобиль, враховуючи ту фобію, яка з`явилася в українського народу після Чорнобильської аварії в 1986 році», - сказав П.ОЛІЙНИК.

Губернатор Львівської області також вважає за необхідне змінити систему оповіщення людей про надзвичайні ситуації і систему попередження виникнення подібних аварій.