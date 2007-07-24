Вкрай неправильно порівнювати ”фосфорну аварію” з Чорнобильською
18:42, 24 липня 2007Разное
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Аргументи губернатора Львівщини
|Петро ОЛІЙНИК
«Це була велика психологічна помилка. Я дуже поважаю Олександра КУЗЬМУКА, але не можна було згадувати про Чорнобиль, враховуючи ту фобію, яка з`явилася в українського народу після Чорнобильської аварії в 1986 році», - сказав П.ОЛІЙНИК.
Губернатор Львівської області також вважає за необхідне змінити систему оповіщення людей про надзвичайні ситуації і систему попередження виникнення подібних аварій.
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