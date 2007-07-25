До турецького парламенту пройшла рекордна кількість жінок

Рекордна кількість жінок одержала місця в парламенті Туреччини за підсумками минулих виборів, повідомляє Лента.ру. За попередніми даними, серед 550 турецьких парламентаріїв буде від 45 до 50 жінок.

За даними віце-прем`єра Туреччини Мехмета Алі Сахіна (Mehmet Ali Sahin), найбільша кількість жінок-депутатів представляє Партію справедливості і розвитку, яка отримала перемогу на виборах в неділю, 22 липня. Від цієї партії до парламенту пройшла 31 жінка.

Агентство зазначає, що Партію справедливості і розвитку звинувачують у спробах збільшити роль ісламу в політичному й суспільному житті країни і, щоб спростувати ці звинувачення, ПСР залучає до своїх лав жінок, які мають ліберальні погляди і зробили професійну кар`єру.

Жінки є і серед 24 незалежних депутатів, що представляють в турецькому парламенті інтереси курдів.