П`яний водій на смерть збив дитину

У Харківській області на 626 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля "ВАЗ-2105", перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, скоїв наїзд на пішохода, дівчинку, 1995 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після наїзду на пішохода автомобіль скоїв зіткнення автомобілем "АЗЛК-2140", що рухався в зустрічному напрямку з послідуючим наїздом на автомобіль "ВАЗ-2107", що зупинився в зустрічному напрямку для виконання лівого повороту.

Внаслідок ДТП дитина загинула на місці пригоди, водій та пасажир автомобіля "ВАЗ-2105", а також водій та три пасажири автомобіля "ВАЗ-2107" отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до Ізюмської ЦРЛ.