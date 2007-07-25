Чи є різниця між Азаровим і Затуліним?

Репліка

Азаров і Затулін, Партія регіонів і “Єдина Росія”. Що між ними спільного? Та все. Починаючи від ставлення обох до України.

Взаємних симпатій ЄР і ПР, у принципі, ніколи особливо й не приховували. Завжди ділилися політтехнологами і провокаторами.

А тепер Затулін (нагадаю – екс-недруг України, з якого лише недавно зняли статус нев’їзного) і урядовець Азаров, зустрілися в Москві як представники двох правлячих партій. І вирішили, що разом зміцнюватимуть економічні зв’язки, будуть одне до одного в гості на з’їзди заїжджати.

Ось що сказав Азаров:

«Ми обговорили ситуацію в наших країнах, перш за все – політичну. Крім того, обговорили аспекти економічного співробітництва. Оскільки «Єдина Росія» – правляча партія в Росії, представники Партії регіонів очолюють уряд в Україні, ми домовилися до з’їзду нашої партії підготувати спільну заяву, у якій ми змалюємо основні напрямки економічного співробітництва двох країн, де б наші партії могли взяти шефство над цими напрямками».

Думаю, ви розумієте, що це означає. Над енергетичною галуззю України вже давно хотіли “взяти шефство”. І практично це зробили. Тепер “візьмуть шефство” над усім іншим, поки є що здавати.

А що навзаєм? Нічого іншого, як чергові передвиборчі технології. Тих самих провокаторів, приміром – як Затулін. Тих самих політтехнологів – як Павловський.

Як пощастить, ще й матеріально допоможуть в обмін на чергові обіцянки, шанси на отримання ще частинки української економіки. А ще – на боротьбу з українською опозицією. Недарма ж вона, така погана, економіку українську псує. Про це не забув Азаров у Москві сказати. Мовляв, ми тут економіку піднімаємо, а вони руйнують, і тільки встигаємо негативний вплив нівелювати.

Забув тільки, що зовсім недавно в Києві про підйом економіки розповідав (який відбувається щоразу, щойно Янукович уряд очолить). І про фосфорну аварію не забув згадати. Не підказали йому тільки, що її теж опозиція організувала. Щоб уряд, чесний і принциповий, зганьбити.

Наталка Лущенко