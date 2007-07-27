На Київщині в ДТП загинуло троє в`єтнамців

На Київщині водій автомобіля "Форд-Скорпіо", рухаючись по автошляху Макарів-Радомишль, на перехресті з об`їзної дороги м. Макарів не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген", що рухався головною дорогою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля "Форд" (в`єтнамці, які мешкали в Україні) від отриманих травм загинули на місці події.