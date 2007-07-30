На Київщині перекинувся автобус: постраждали дев’ять пасажирів

На Київщині, на 5 км автодороги Миронівка-Канів-Софіївка, водій автобуса «Ліфан», столичний житель, значно перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Внаслідок цього автобус виїхав на узбіччя і перекинувся.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дев’ятеро пасажирів автобуса (у тому числі й шестирічна дитина) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості й госпіталізовані до Миронівської райлікарні.

За словами водія, який, до речі, залишився неушкодженим, автобусом здійснюється перевезення пасажирів за маршрутом №598, м. Київ (метро Лук’янівка - вул. М.Цветаєвої). Але напередодні упродовж двох днів цей транспортний засіб не використовувався на маршруті. Водій без дозволу власника автобуса поїхав до Канева, а на зворотному шляху перевозив дев`ятьох пасажирів.

За повідомленням працівників Державтоінспекції, які виїздили на місце дорожньо-транспортної пригоди, документів на право керування транспортним засобом та перевезення пасажирів водій не мав. Триває розслідування.