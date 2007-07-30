На Черкащині перекинувся мікроавтобус: троє осіб загинуло

На Черкащині у дорожньо-транспорту пригоду потрапив мікроавтобус: троє осіб загинуло, дев`ятеро травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні опівдні у Черкаській області на автошляху “Київ-Запоріжжя” перекинувся пасажирський мікроавтобус "Мерседес".

За попередніми даними, водій перевищив швидкість і автобус перекинувся у кювет, сильно вдарився передньою частиною і покотився. Внаслідок цього загинуло троє осіб, ще дев`ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

На час ДТП у транспортному засобі перебувало 17 осіб.