На Черкащині перекинувся мікроавтобус: троє осіб загинуло
17:16, 30 липня 2007Разное
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Ще дев`ятеро травмовані
На Черкащині у дорожньо-транспорту пригоду потрапив мікроавтобус: троє осіб загинуло, дев`ятеро травмовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні опівдні у Черкаській області на автошляху “Київ-Запоріжжя” перекинувся пасажирський мікроавтобус "Мерседес".
За попередніми даними, водій перевищив швидкість і автобус перекинувся у кювет, сильно вдарився передньою частиною і покотився. Внаслідок цього загинуло троє осіб, ще дев`ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
На час ДТП у транспортному засобі перебувало 17 осіб.
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