У Полтавській області мотоцикл зіткнувся з легковиком: троє загиблих

У с.М`якеньківка Решетилівського району Полтавської області водій мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з легковим автомобілем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб (водій мотоцикла, пасажири мотоцикла та автомобіля) та 2 особи (водій та пасажир автомобіля) з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

Всього за добу на території країни зареєстровано 167 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 17 осіб та 221 - травмовано.