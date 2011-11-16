Декриміналізація як краш-тест для української європерспективи

Борис Нємцов колись порівнюючи дві наші країни, говорив, що якщо Росія Путіна - це країна-вантажівка, яка йде по тонкому льоду, то Україна періоду Тимошенко-Ющенка - це вантажівка, яку трясе від сварок та лайок за кермо, але яка при цьому своєю розбитою дорогою впевнено їде в Європу. Вчора, сидячи в журналістській ложі у Верховній Раді і чекаючи на поправку для Кримінального Кодексу, що звільнила би Тимошенко, я думала, що зараз для країни напрошується інша автомобільна аналогія. Це якийсь краш-тест автомобіля, двигун якого розганяють дистанційним управлінням з вертольота Augusta-139 (здається, його так люблять на Банковій). Розганяють і виводять на той самий лід, по якому йде РФ.

Регіонали ще напередодні ввечері оголосили, що не голосуватимуть за декриміналізацію статті, за якою сидить Тимошенко. Не можуть, кажуть, залишити Кримінальний Кодекс без такої важливої статті. Наводять при цьому довгий перелік країн, кримінальні законодавства яких містять статті, що один в один повторюють нашу триста шістьдесят п`яту КК. Вчора ходили кулуарами, цитували цю фразу журналістам, на що я заявляла, що свідками в судах цих країн виступають не засновники "РосУкрЕнерго", який вважається класичним прикладом корупції газового бізнесу. Стаття 365 сама по собі потрібна. Держава повинна мати право посадити у в`язницю чиновників. Тут жодних заперечень. Але це коли державі і його судовій системі вірять.

А на сьогодні, коли дискредитована система судової реформи, посадка Тимошенко - це не тільки її особиста проблема. Це бар`єр для того, щоб позначити і підійти до нашого європейського майбутнього. Вчорашнє голосування за декриміналізацію насправді можна зіставити з Харківськими угодами. Тоді регіонали переломили народ через коліно, побили колег по парламенту, і в результаті флот ЧФ залишився в Криму ще на 25 років. А сьогодні не хтось, а сам прем`єр-міністр Азаров ставить риторичне запитання: «На які поступки (після Харківських угод. - Авт.) нам пішла Росія? На які?» І продовжує, що як і раніше купуємо газ за ціною Німеччини. Голосування по Тимошенко так само, як Харківські угоди, один із кроків, якими змінюється цивілізаційний вибір Україні. Один з перемикачів швидкості для розгону двигунів в еврааізійскому напрямку. Я вчора ходила парламентом і ставила регіоналам таке запитання: «Сьогодні ви зриваєте можливість звільнити Тимошенко. І коли в грудні ми не зможемо підписати договір про Асоціацію та ЗВТ, ви будете відчувати свою особисту відповідальність за те, що позбавили своїх виборців європерспективи?» Ставила це запитання всім нардепам від ПР, яких зустрічала. «Ми підпишемо договір», - спритно уникали відповіді Олексій Плотніков та Віталій Хомутинник.

Мені здається, що регіоналів їх політтехнологи зігнали в один кінозал і напхали одним і тим само набором аргументів на користь посадки Тимошенко, і вони ходили і повторювали їх журналістам з медитативної періодичністю.

- А ви знаєте, що Жака Ширака судять? - запитанням на моє запитання про особисту відповідальність за голосування відповідає Володимир Олійник.

- Знаю, що він при цьому не сидить у в`язниці, не приходить до суду. І ще знаю, що прокуратура стала на бік захисту і хоче закрити справу через відсутність складу злочину.

- А ви знаєте, що президента Ізраїлю судять?

- Його судять за сексуальні домагання. Тимошенко начебто нікого не домагалася.

На закінчення він каже, що Європа буде нас поважати, якщо ми проявимо самостійність при прийнятті рішень. І говорить, як було непередбачливо з боку України робити свого часу безвізовий в`їзд в Україну для європейців в односторонньому порядку. Стомлено слухаю це все, можу навіть розширити перелік односторонніх поступок України для ЄС, але при цьому просто лінь наводити контраргументи, що зводяться до того, що всі країни, охочі приєднатися до ЄС, так робили. Ще раз питаю, чи бере він відповідальність за голосування по Тимошенко, якщо договір про Асоціацію не буде підписано? Відповів щось невиразно-стверджувальне.

Тут несподівано побачила ще одного регіонала Ельбруса Тедеєва, чемпіона світу з вільної боротьби.

- Ельбрусе, ви сьогодні не проголосували за звільнення Тимошенко. Так, швидше за все, вирішив президент. Спорт - куди більш чесна справа, ніж політика. А ви розумієте, що закриваєте майбутнє для сотень тисяч ваших хлопців, яких тренували і яких могли б тренувати? Закриваєте майбутнє для ваших виборців, для ваших вихованців. Це голосування - спортивний вчинок?

- Ну, я не закриваю. Наша молодь і живе в Європі, спортсмени їздять в Європу ...

-Ельбрусе, я про інше. Цим голосуванням по Тимошенко ви закриваєте можливість жити в Європі, вам не здається? Як ви будете дивитися їм в очі?

- Я думаю, що під одного гравця не міняють правила, не змінюють суддівський корпус. Я не був у середині цієї справи ... Ми багато чого знаємо з чуток. Хоча мені шкода і Тимошенко, і Луценка.

Усе це говорить з паузами, наче бажає переконати, насамперед, себе.

Маша Міщенко