В ялтинській ущелині Уч-Кош горить близько 80 гектарів

Станом на ранок сьогоднішнього дня, площа пожежі в ялтинській ущелині Уч-Кош (Велика Ялта, Крим) становить близько 80 гектарів, у її ліквідації беруть участь 477 людей і 34 одиниці техніки, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За даними кримських рятувальників, у ліквідації пожежі, зокрема, беруть участь 239 бійців МНС, 102 співробітники органів внутрішніх справ, 130 співробітників лісгоспу, вертоліт Мі-8 і т.д.

«Гасіння пожежі ускладнюється у зв`язку зі складним рельєфом гірської місцевості, поривчастим вітром до 20 метрів на секунду, частою зміною напрямку вітру, неможливістю роботи на крутих схилах (більше 70 градусів), що представляє реальну небезпеку для особового складу, віддаленістю вододжерел, неможливістю під`їзду техніки», - зазначили у МНС Криму.

Станом на ранок 2 серпня створено 7 бойових дільниць. Площа пожежі становить близько 80 гектарів. Пожежа в даний час не розповсюджується, запевняють кримські бійці МНС.

З метою недопущення розповсюдження пожежі організовано спостереження, патрулювання по периметру й гасіння окремих осередків пожежі. "Загрози для життя кримчан і гостей півострова немає", - зазначили рятувальники.

Як повідомлялося, пожежа в гірсько-лісовому заповіднику Уч-Кош почалася 30 липня.

За минулий місяць це восьма пожежа на території Ялтинського гірсько-лісового заповідника. Причини пожеж встановить слідство.