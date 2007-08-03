На шахті у Львівській області загинув гірник
10:17, 03 серпня 2007Разное
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Смерть сталася до прибуття лікарів
На шахті "Червоноградська" у Львівській області загинув гірник.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, на шахті "Червоноградська" (ДП "Львівугілля") о 17.50 2 серпня був смертельно травмований кріпильник 1952 р.н. Гірник дістав відкриту черепно-мозкову травму і перелом основи черепа.
Смерть потерпілого настала до прибуття лікарів реанімаційно-протишокової групи.
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