Громадянка Білорусі подорожувала Україною з двома пітонами

На Чернігівщині під час прикордонно-митного оформлення потяга „Сімферополь-Мінськ” виявлено двох пітонів, яких незаконно перевозила громадянка Білорусі.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, пітони знаходилися у коробці, прикиданій особистими речами, закритій у рундуку купе відпочинку провідника вагону № 4. Встановлено, тварин перевозила 19-річну провідниця, жителька столиці Білорусі.