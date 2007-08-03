Громадянка Білорусі подорожувала Україною з двома пітонами
10:37, 03 серпня 2007Разное
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Тварин звільнили прикордонники
На Чернігівщині під час прикордонно-митного оформлення потяга „Сімферополь-Мінськ” виявлено двох пітонів, яких незаконно перевозила громадянка Білорусі.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, пітони знаходилися у коробці, прикиданій особистими речами, закритій у рундуку купе відпочинку провідника вагону № 4. Встановлено, тварин перевозила 19-річну провідниця, жителька столиці Білорусі.
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