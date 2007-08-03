У Криму за день до весілля загинули майбутні молодята

У Сімферополі (Крим) у дорожній аварії, не доживши день до власного весілля, загинули майбутні молодята.

Як повідомив УНІАН співробітник прес-служби Управління ДАІ Криму, капітан міліції Андрій РЯБІКОВ, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 2 серпня. Автомобіль ВАЗ-2101, рухаючись на великій швидкості, виїхав за межі проїжджої частини й врізався в стовп. У результаті ДТП загинули водій (1983 року народження) і пасажирка (1980 року народження). «Загиблі один день не дожили до власного весілля, й аварія сталася на очах у батьків, оскільки вони їхали позаду цієї нещасливої «копійки», - повідомив О.РЯБІКОВ.