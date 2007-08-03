Два роки в`язниці Хуанові С. за гучну музику

Житель селища Монтгат в провінції Барселона одержав два роки в`язниці за те, що протягом чотирьох років набридав сусідам гучною музикою, повідомив РІА Новостипредставник Верховного суду Каталонії.

"Хуан С. засуджений за позовом сусідів по будинку до двох років ув’язнення за те, що в період з 1999 по 2003 рік вмикав у своєму помешканні музику, зокрема і вночі, вдвічі голосніше, ніж встановлено нормою", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "виміри, зроблені поліцією у вісьмох випадках, доводять, що рівень шуму подеколи досягав 50 децибел, що вдвічі перевищує припустиму межу".

Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції, куди кілька років тому звернулися сусіди, і котрий вирішив, що Хуанові вистачить самої адміністративної відповідальності. Крім тюремного строку, засуджений повинен буде заплатити штраф у розмірі 730 євро.