Ялта п`ять днів святкуватиме День міста

Ялта готується відсвяткувати День міста. Цього року заходи розтягнуться на п`ять днів: вони проходитимуть з 8 по 12 серпня.

Як повідомили УНІАН в Ялтинській міській раді, 8 серпня відбудеться покладання квітів на могилу засновника кінофабрики в Ялті, кінопродюсера Олександра Ханжонкова, потім відбудеться закладка каменя на місці пам`ятника йому, а також каменя на місці пам`ятника кінематографісту Євгену Бауеру, відкриття меморіальної дошки Є.Бауеру на будівлі Ялтинської кіностудії. Цього ж дня буде відкрито музей Ялтинської кіностудії. Увечері на набережній Ялти відбудеться шоу народного артиста України Володимира ГРИШКА «Обличчя нової опери».

9 серпня в Ялті пройде ретроспективна програма «Мрії любові», присвячена Є.Бауеру. А увечері на міській набережній жителів і гостей Ялти чекають Дні високої моди за участю відомого модельєра В`ячеслава ЗАЙЦЕВА.

10 серпня в місті, зокрема, пройде відкриття Міжнародного турніру по кік-боксингу і тайському боксу «Кубок ЮБК», фестивальна ретроспектива «Адміралтейське кіно Ханжонкова», допрем`єрний показ фільму «Набережна Ялти», увечері буде організований святковий феєрверк.

Наймасштабніші заходи з нагоди Дня міста пройдуть в Ялті 11 серпня. Так, цього дня буде проведений молебень на славу міста Ялта, рицарське шоу (виставка середньовічних ремісників, показ рицарських костюмів, потішні турніри для дітей, рицарські турніри), «Свято Нептуна!», святкова програма для дітей «День народження Ялти!», парад яхт «Регата дружби», карнавальна хода, парад ретро-автомобілей, святковий концерт «Ялта – місто щастя!», шоу «Вогняний фонтан», лазерне шоу «Південна столиця», молодіжна програма, дискотека «Ялтинське небо».

Крім того, Ялтинська кіностудія відзначатиме своє 90-річчя. Жителям і гостям міста продемонструють фільм «Набережна Ялти», зйомки якого недавно завершилися на кіностудії.

12 серпня буде організовано безліч спортивних заходів, спортивне шоу «Ялтинські силачі», а також святкова ретро-програма «Кіно, народжене в Ялті», карнавальна хода тощо. Увечері на набережній Ялти відбудеться відкриття фестивалю феєрверків.