За день у Києві згоріли три автівки

За вчорашній день в столиці України зафіксовано три випадки загоряння автомобілів, при чому два з них трапилися в Печерському районі міста Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, перший випадок стався приблизно о 15:00 по Набережному шосе,25. По проїжджій частині рухався автомобіль „Мерседес-320”, під час його руху водій помітив, що з-під капоту іде дим. Водій не розгубився і вогнегасником сам загасив загоряння. Внаслідок пожежі згорів акумулятор та пошкоджено повітряний фільтр з електропроводкою.

Друга подія сталася близько 21:00 в центрі міста по вулиці Інститутській,16. У дворі 5-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі „БМВ-530” 2005 року випуску виникла пожежа. За словами власниці авто, яка в цей час була неподалік, вона почула якийсь хлопок і побачила як палає її авто. Вогонь швидко поширювався з-під автомобіля в передній його частині. Відразу ж викликала рятувальників. Прибувши до місця виклику МНСники за лічені секунди загасили авто. Внаслідок горіння був пошкоджено моторний відсік, салон та кузов автомобіля, причина ж загоряння на наразі з’ясовується. За попередніми підрахунками матеріальний збиток становить 420 тисяч гривень.

Ще одна надзвичайна пригода виникла на проїжджій частині в Шевченківському районі по вулиці Салютна,1-Б. В результаті зіткнення двох автомобілів „ДЕУ-Ланос” та „Мерседес Бенс” відбувся витік пального, яке спалахнуло. Коли вогнеборці дісталися до місця дорожньо-транспортной пригоди, вогнем було охоплено двигун „ДЕУ-Ланос” та кузов автомобіля „Мерседес-Бенс”. Рятувальники загасили палаючі автомобілі.

У всіх випадках обійшлося без трагічних наслідків і ніхто не постраждав.