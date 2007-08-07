Список регіоналів: Азаров і Богословська, Шуфрич і Кінах

Думка (з форуму)

Затверджений на з’їзді Партії регіонів виборчий список кандидатів, напевне, нікого, не здивував. “Донецькі” в списку стоять угорі, знизу, справа і зліва. А трішки збоку – ширмочка з нечисленних депутатів іншого походження.

Так, до першої п’ятірки списку “регіоналів” потрапила лідер “Віча” Інна Богословська. Ще зовсім нещодавно вона стверджувала: „Азаровщина ... це – абсолютно фіскальний підхід, це відмова від ринкових інструментів на користь адміністративних, це пріоритет прямого регулювання економіки через адміністративний ресурс... І звичайно, азаровщина – це повний правовий нігілізм, відношення до законів як до придуманої дурнями системи. Якщо треба, то ми так і будемо робити”. Ці сентенції Богословської досі вивішені на її власному сайті. Тепер на проекті партії „Віче”, фінансованому зятем Кучми Віктором Пінчуком, судячи .з усього, поставлено хрест. Виборці партії „Віче”, за яку проголосувало не так і мало – більше одного відсотка, повірили словам Богословської, що вона відстоюватиме їхні права. Зокрема, права середнього класу і дрібного бізнесу. А вона натомість вирішила перебувати в одному списку з Азаровим.

Також у списку присутній колишній “помаранчевий революціонер” з буржуазії Анатолій Кінах. Раніше він казав, що боровся з „федерастами” й сепаратистами, займаючи посаду секретаря РНБО. Тепер він з ними в одному списку. Кінах за один день устиг зрадити свою рідну партію промисловців і підприємців і підставити Партію регіонів. Річ у тім, що через 23 хвилини після затвердження виборчого списку Партії регіонів, де Кінаху було відведене 53-тє місце з позначкою „безпартійний”, почала свій з’їзд Партія промисловців і підприємців, на якій з доповіддю виступив Анатолій Кінах як голови партії. Він висловив пропозицію однопартійцям делегувати представників партії до виборчого списку Партії регіонів. Партія промисловців і підприємців не підтримала ініціативу Кінаха та обрала собі нового голову. Тобто фактично визнала, що Кінах є її зрадником.

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич (екс-член СДПУ(о) теж з’явився у списку “регіоналів”. Його колишнім однопартійцям залишається вдавати, що вони раді тому, що Шуфрич у списку обійшов багатьох “регіоналів”. За час свого урядування Шуфрич запам’ятався тим, що гасив фосфорну аварію на Львівщині прямо з Лондона.

Водночас, демарш Шуфрича ставить останню крапку в існуванні такої колись могутньої партії, як СДПУ(о). Партія, яка не йде на вибори, приречена...

Поява в “регіональному” списку ще одного перебіжчика Сергія Головатого стала очікуваною після того, як він за одну ніч змінив орієнтацію в обмін на підтримку Партією регіонів його кандидатури на посаду судді Європейського суду з прав людини. Злі язики з опозиції почали жартувати, що з приходом Головатого блакить прапору Партії регіонів стала більш соковитою і насиченою.

Між тим, Борис Колесников закликав пишатися списком “регіоналів”, а пані Богатирьова сказала, що вони “бездоганні”.

Щоправда, у списку немає прізвища народного депутата 5-го скликання Олега Калашникова, відомого скандалом із журналістами, та екс-лідера СДПУ(о) Віктора Медведчука. Мабуть, щоб “не зіпсувати репутацію” новозатвердженому спискові?

Як повідомлялося, у першу п’ятірку списку ПР увійшли лідер партії Віктор Янукович (Донецьк), координатор парламентської більшості Верховної Ради 5-го скликання Раїса Богатирьова (Донецьк), народний депутат 5-го скликання Тарас Чорновіл (не-Донецьк), лідер партії "Віче" Інна Богословська (не-Донецьк), міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич (теж не-Донецьк).

А ось друга п’ятірка... До неї входять віце-прем`єр – міністр фінансів Микола Азаров (Донецьк), бізнесмен Рінат Ахметов (Донецьк), депутат-“федераст” Олександр Єфремов (Луганськ), народні депутати 5-го скликання Юхим Звягільский (Донецьк) і Борис Колесников (Донецьк).

Ідучи на вибори з таким списком Партія одного регіону упевнена, що за неї й цього разу голосуватимуть і представники інших регіонів.

Входження до десятки списку керівного складу ПР було цілком логічним.

Віктор Янукович номером першим – ну, це зрозуміло. Він став регіональним символом боротьби з “помаранчами”, а для певної частини населення – предметом цілування рук. Професійний гінеколог, лідер фракції ПР Раїса Богатирьова у першій десятці – теж не дивина. І з Рінатом Ахметовим – без питань. Журнал „Forbes” визначив зростання його капіталу за одни рік при владі Януковича лише на третину – з 11,8 до 15,6 мільярда доларів. Гроші на вибори, як відомо, теж потрібні. Наявність Бориса Колесникова, як і Азарова – також не здивувала.

А ось Юхим Звягільський... На його шахтах чи не найвищий на Донбасі травматизм серед шахтарів. Хоча в Донецьку назвали вулицю його іменем (ще за життя!). Й Олександр Єфремов – якось із перебором... Він прославився тим, що закликав у Сіверодонецьку до розколу України. Під час слідства грався “у несознанку”, а вже після приходу до влади Януковича сказав: „Нет, мне не стыдно за съезд в Северодонецке. Более того, я горжусь тем, что в непростое для государства время я принимал участие в работе данного съезда”. Ще він на з’їзді в Сіверодонецьку зірвав оплески таким зверненням до Ющенка: «Первое. Посмотри на меня, разве я могу тебя испугаться? И второе: лучше умереть стоя, чем жить при тебе». Але нічого, вижив.

Мабуть, їх включили в першу десятку, щоб допомогти опозиції, яка зловтішно потирає руки, готуючи, напевне, відповідний “антипіар”.

Петро Лещинський, м. Хмельницький